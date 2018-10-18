Каладзе вновь озадачил тбилисцев, предложив им выбрать цвет для городских автобусов

18.10.2018 22:05 Цвет для новых автобусов мэрия подберем вместе с населением, - об этом столичный мэр Каха Каладзе заявил во время посещения завода Man в Польше. Как отметил Каладзе, один из вариантов – это комбинация зеленого с белым.



«Думаем, что поскольку зеленая политика и экология – это одно из важнейших, то пусть и общественный транспорт будет брендированным, зеленого цвета. Может быть и два цвета, и это не исключено. Подключение общества, населения будет важно. Завтра я отправляюсь в Мюнхен, где мы на месте определимся с дизайном, т.е. каким все должно быть, и я потом предоставлю информацию. Предложу несколько цветов, и мы вместе примем решение. Не исключено, что мы подключим грузинских дизайнеров, и пусть у Тбилиси будут брендированные автобусы. Наш город и население заслуживают, чтобы автобусы, которые мы приобретем, были бы отличающимися и брендированными», - заявил Каладзе во время включения с завода MAN.



Как известно, мэрия до конца 2019 года планирует полностью заменить желтые автобусы в Тбилиси. Изначально в эксплуатацию будут введены 90 единиц автобусов, а позднее, по заявлению Каладзе, еще 500-550 автобусов. Автобусы будут разных размеров 8,10 и 12-метровые.















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