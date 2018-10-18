Саакашвили все еще остается самым большим кошмаром Путина

18.10.2018 22:19 Президент России Владимир Путин не может никак забыть бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и не упомянуть его в каком-либо контексте на своих конференциях. Так и сегодня, на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Путин не обошел стороной Саакашвили. Контекст, естественно, тот же - экс-президент Грузии остается его самым настоящим кошмаром.



На заседании Путин вспомнил Саакашвили в контексте Украины заявив, что украинские власти проводят антигосударственную политику, как «в свое время ее проводил Михеил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию».



«В результате этих преступных действий Грузия потеряла значительные территории. Было бы очень печально, если бы сегодняшняя украинская власть пошла по его стопам»,— подчеркнул господин Путин.



Что касается ситуации в Донбассе, российский президент считает организацию «террористических актов и убийств людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами, спецслужбами Украины» самым «плохим способом наладить отношения с этими территориями».



Напомним, 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погибли Александр Захарченко, возглавлявший сепаратистское образование «ДНР» с 2014 года, и его телохранитель. Еще несколько человек получили ранения. Среди них «министр по налогам и сборам ДНР» Александр Тимофеев. Москва пытается обвинить в этом официальный Киев. Украинская власть опровергает какую-либо причастность к произошедшему.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

