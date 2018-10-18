Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заявление МИД России в Тбилиси расценили как «циничное и неадекватное»


18.10.2018   22:21
Департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии отзывается на заявление внешнеполитического ведомства России, согласно которому грузинская сторона не готова к совместной работе.

В заявлении сказано, что комментарий российского ведомства является циничным и неадекватным.

"Заявление Министерства иностранных дел России является циничным и неадекватным, попыткой найти оправдание фактам незаконного задержания, похищения пострадавшего от конфликта населения, этнической дискриминации, пытки, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, и грубого нарушения других фундаментальных прав со стороны т.н. пограничников Федеральной службы безопасности России, размещенных на линии оккупации.

Единственной предпосылкой деэскалации ситуации является немедленное прекращение незаконных действий с российской стороны на оккупированных территориях Грузии, а также выполнение взятых международных обязательств, в том числе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного по посредничеству Евросоюза, и полный вывод военных формирований с территории Грузии"- сказано в заявлении.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С нынешнего года войдет в силу имущественный налог на автомашины
Пассажиропоток тбилисских автобусов увеличилс яна 25%
Новая инициатива EBRD поможет малым и средним предприятиям Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна