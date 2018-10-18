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Заявление МИД России в Тбилиси расценили как «циничное и неадекватное»
18.10.2018 22:21
Департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии отзывается на заявление внешнеполитического ведомства России, согласно которому грузинская сторона не готова к совместной работе.
В заявлении сказано, что комментарий российского ведомства является циничным и неадекватным.
"Заявление Министерства иностранных дел России является циничным и неадекватным, попыткой найти оправдание фактам незаконного задержания, похищения пострадавшего от конфликта населения, этнической дискриминации, пытки, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, и грубого нарушения других фундаментальных прав со стороны т.н. пограничников Федеральной службы безопасности России, размещенных на линии оккупации.
Единственной предпосылкой деэскалации ситуации является немедленное прекращение незаконных действий с российской стороны на оккупированных территориях Грузии, а также выполнение взятых международных обязательств, в том числе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного по посредничеству Евросоюза, и полный вывод военных формирований с территории Грузии"- сказано в заявлении.
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