Заявление МИД России в Тбилиси расценили как «циничное и неадекватное»

18.10.2018 22:21 Департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии отзывается на заявление внешнеполитического ведомства России, согласно которому грузинская сторона не готова к совместной работе.



В заявлении сказано, что комментарий российского ведомства является циничным и неадекватным.



"Заявление Министерства иностранных дел России является циничным и неадекватным, попыткой найти оправдание фактам незаконного задержания, похищения пострадавшего от конфликта населения, этнической дискриминации, пытки, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, и грубого нарушения других фундаментальных прав со стороны т.н. пограничников Федеральной службы безопасности России, размещенных на линии оккупации.



Единственной предпосылкой деэскалации ситуации является немедленное прекращение незаконных действий с российской стороны на оккупированных территориях Грузии, а также выполнение взятых международных обязательств, в том числе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного по посредничеству Евросоюза, и полный вывод военных формирований с территории Грузии"- сказано в заявлении.

















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