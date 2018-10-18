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ЕС будет отвечать санкциями на кибератаки


18.10.2018   22:44
Страны Евросоюза договорились о создании санкционного режима в ответ на кибератаки. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС.

"Мы поручили министрам разработать санкционный режим, который будет касаться кибератак. Этот режим должен помочь защитить наших граждан, компании и институции от всех видов киберугроз", – отметил Туск.

Заявление Туска прозвучало на фоне обвинений ряда западных стран в адрес России, которая, как утверждается, причастна ко взлому компьютерных сетей по всему миру.

В начале октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег предотвратили хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также информация о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против семи офицеров Главного разведывательного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ), предположительно состоявших в сговоре с целью взлома компьютеров и кражи данных в разных странах мира.

Обвинения в адрес военной разведки России выдвинули также Великобритания, Канада и Латвия.






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