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В Ахалкалаки состоялось долгожданное открытие Дома Юстиции


18.10.2018   22:56
Сегодня с особым размахом и при участии многих высокопоставленных гостей состоялось открытие Дома юстиции Ахалкалаки.

Сегодня в Ахалкалаки открылся 20-ый по счету Дом Юстиции. Праздничную церемонию открыла министр Юстиции Грузии Теа Цулукиани. Она поприветствовала всех собравшихся как на грузинском, так и на армянском языках.

“Мы сегодня в этом важном и красивом городе открываем Дом юстиции. Это не просто очередной Дом юстиции, это проект который мы запланировали 2 года назад. Хочу сказать всем спасибо, кто помогал, каждому ахалкалакцу, муниципалитету. Мы сегодня являемся частью европейской территории”, – сказала Теа Цулукиани.

Напротив Дома Юстиции была сооружена сцена под навесом. Были поставлены столы для гостей.

а церемонии открытия присутствовали министры здравоохранения Давид Сргеенко, госминистр примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, министр юстиции Армении Артак Зейналян, послы Армении в Грузии и Нидерландов Рубен Садоян и Йоаннес Доума, руководители местных властей Ахалкалаки и Ниноцминда, губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили и другие высокопоставленные гости.

Красную ленточку разрезали Теа Цулукиани и депутат парламента Энзел Мкоян. После открытия гости зашли в здание, чтобы осмотреть его.

Во дворе гостей ждал фуршет и фейерверк, после чего состоялся концерт с участием группы “Бандероль”.

Источник: jnews.ge





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