В Ахалкалаки состоялось долгожданное открытие Дома Юстиции

18.10.2018 22:56



Сегодня в Ахалкалаки открылся 20-ый по счету Дом Юстиции. Праздничную церемонию открыла министр Юстиции Грузии Теа Цулукиани. Она поприветствовала всех собравшихся как на грузинском, так и на армянском языках.



“Мы сегодня в этом важном и красивом городе открываем Дом юстиции. Это не просто очередной Дом юстиции, это проект который мы запланировали 2 года назад. Хочу сказать всем спасибо, кто помогал, каждому ахалкалакцу, муниципалитету. Мы сегодня являемся частью европейской территории”, – сказала Теа Цулукиани.



Напротив Дома Юстиции была сооружена сцена под навесом. Были поставлены столы для гостей.



а церемонии открытия присутствовали министры здравоохранения Давид Сргеенко, госминистр примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, министр юстиции Армении Артак Зейналян, послы Армении в Грузии и Нидерландов Рубен Садоян и Йоаннес Доума, руководители местных властей Ахалкалаки и Ниноцминда, губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили и другие высокопоставленные гости.



Красную ленточку разрезали Теа Цулукиани и депутат парламента Энзел Мкоян. После открытия гости зашли в здание, чтобы осмотреть его.



Во дворе гостей ждал фуршет и фейерверк, после чего состоялся концерт с участием группы “Бандероль”.



Источник: jnews.ge Сегодня с особым размахом и при участии многих высокопоставленных гостей состоялось открытие Дома юстиции Ахалкалаки.Сегодня в Ахалкалаки открылся 20-ый по счету Дом Юстиции. Праздничную церемонию открыла министр Юстиции Грузии Теа Цулукиани. Она поприветствовала всех собравшихся как на грузинском, так и на армянском языках.“Мы сегодня в этом важном и красивом городе открываем Дом юстиции. Это не просто очередной Дом юстиции, это проект который мы запланировали 2 года назад. Хочу сказать всем спасибо, кто помогал, каждому ахалкалакцу, муниципалитету. Мы сегодня являемся частью европейской территории”, – сказала Теа Цулукиани.Напротив Дома Юстиции была сооружена сцена под навесом. Были поставлены столы для гостей.а церемонии открытия присутствовали министры здравоохранения Давид Сргеенко, госминистр примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, министр юстиции Армении Артак Зейналян, послы Армении в Грузии и Нидерландов Рубен Садоян и Йоаннес Доума, руководители местных властей Ахалкалаки и Ниноцминда, губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили и другие высокопоставленные гости.Красную ленточку разрезали Теа Цулукиани и депутат парламента Энзел Мкоян. После открытия гости зашли в здание, чтобы осмотреть его.Во дворе гостей ждал фуршет и фейерверк, после чего состоялся концерт с участием группы “Бандероль”.











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