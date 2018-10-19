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Владелец ТВ «Маэстро» требовал изменить редакционную политику в соответствии с российскими интересами - Жижилашвили


19.10.2018   10:14
По заявлению телеведущей Нино Жижилашвили, в свое время владелец телекомпании "Маэстро" потребовал от нее изменить редакционную политику в соответствии с интересами России и грузинской власти. Об этом журналист заявила в эфире передачи "Политметр" на канале "ТВ Пирвели".

Гость передачи, историк Григол Гегелия в дебатах с аналитиком Никой Лалиашвили заявил, что власть нападает на свободные СМИ и привел несколько примеров.

"Мы знаем не один пример, когда нападали на свободные СМИ - отметил Гегелия, и привел как пример "Рустави 2", "Иберия", "ТВ Пирвели", но Лалиашвили не согласился с ним. Затем Гегелия обратился к журналисту Нино Жижилашвили с вопросом: "Свободны ли сегодня СМИ?", и пояснил, что Жижилашвили является историческим журналистом, которая работала во времена всех правительств.

"Один из дорогих для меня каналов, "Маэстро", исчез с поля. Беспристрастно, просто скажу, что на этом канале ("ТВ Пирвели") работаем журналисты, которых выгнали из разных каналов, и приютил "ТВ Пирвели"- заявила Жижилашвили.

"Вас выгнали из "Маэстро" по политическому мотиву?- поинтересовался Ника Лалиашвили.

"Да, это так. Или расскажу сейчас, или посмотрим в архиве, за что меня выгнали. После меня вы были в "Маэстро", и вот основатель "Маэстро" требовал от меня изменить редакционную политику соответственно российским и интересам власти"- ответила Жижилашвили Нике Лалиашвили.

"Власти или российским?"- уточнил Лалиашвили- "Они совпадали друг с другом"- отметила Жижилашвили.

"Если "Маэстро" проводил интересы власти, почему его закрыли?"- спросил Лалиашвили.

"Потому, что интерес был конвертирован, и он уже не был нужен. Как правило, когда кого-то используют, потом его выбрасывают, так произошло и в случае "Маэстро". Я эксперт по "Маэстро", Ника, давай не спорить по вопросам СМИ"- добавила Нино Жижилашвили.

К информации: Нино Жижилашвили освободили с поста руководителя информационной службы "Маэстро" в декабре 2014 года. Тогда Жижилашвили заявила, что ей звонил генеральный директор телекомпании Коте Гогелия, и сообщил, что она уволена с работы. На тот момент телеканал "Маэстро" по рейтингам занимал третье место в телепространстве Грузии. В настоящее время о существовании телеканала знает мало кто вспоминает.







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