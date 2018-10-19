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Грузия подтверждает готовность к мониторингу лаборатории Лугара с использованием международных механизмов


19.10.2018   11:11
Мы подтверждаем готовность, осуществить мониторинг лаборатории Лугара с использованием международных механизмов, и включением экспертов высокого уровня - так ответил на заявление президента России специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

По заявлению Абашидзе, в ноябре проводится международный семинар, участники которого будут детально проинформированы о работе лаборатории. По его же словам, российская сторона, несмотря на приглашение, отказалась от участия в международном семинаре.

Зураб Абашидзе пояснил, что информация, распространенная в последнее время государственными ведомствами и СМИ России в связи с т.н. закрытыми экспериментами в учреждении, не соответствуют реальности.

"Мы не раз заявляли, что лаборатория Лугара, являющаяся собственностью Грузии, и финансируемая правительством нашей страны, ведет научно-исследовательскую деятельность в режиме полной открытости. Информации, распространенные российскими государственными ведомствами и СМИ о т.н. закрытых экспериментах лишены всякого основания. Двери лаборатории открыты для иностранных экспертов и ученых, которые часто бывают в этом центре.

В середине ноября Грузия и Германия вместе проводят международный семинар, у участников более чем из 20 стран будет возможность получить полноценную информацию о лаборатории Лугара. К сожалению, российская сторона, несмотря на приглашение, отказалась от участия в этом семинаре. Мы подтверждаем готовность, осуществить мониторинг лаборатории Лугара с использованием существующих международных механизмов, и включенностью экспертов высокого уровня "- заявил Зураб Абашидзе.

Заявления об американских генетических испытаниях в Грузии вызывают тревогу, такие опыты очень опасны - заявил президент России Владимир Путин.








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