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Грузия попросит ВОЗ направить свою миссию в лабораторию Лугара


19.10.2018   11:14
«Мы приняли решение в ближайшие дни обратиться к Всемирной организации здравоохранения с просьбой направить специальную миссию, участвовать в которой, в случае желания, могут и российские специалисты», — об этом министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил комментируя слова президента России Владимира Путина.

По словам Давида Сергеенко, несмотря на заявления и предложения правительства Грузии, со стороны России продолжаются подобные заявления.

«Что касается лаборатории и исследовательского центра Лугара, мы сделали несколько четких заявлений о том, что с 2013 года мы управляем, правительство Грузии управляет этой лабораторией, а не Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то, что неоднократно были сделаны четкие заявления о том, что это — научно-исследовательская лаборатория, которая направлена для обнаружение и превенцию эпидемий и биологических угроз, несмотря на то, что мы много раз приглашали российских коллег, чтобы те приехали и осмотрели лабораторию и убедились, что там не происходит ничего опасного, факт, что это обсуждение продолжается до сих пор. Поэтому мы приняли решение в ближайшие дни обратиться к Всемирной организации здравоохранения с просьбой направить специальную миссию, участвовать в которой, в случае желания, могут и российские специалисты, которые приедут на место, досконально все изучат и положат официальное заявление о том, какие активности проходят в лаборатории Лугара, — заявил Давид Сергеенко.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» российскому президенту Владимиру Путину задали вопрос в связи заявлением бывшего министра безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе об исследовательском центре Лугара. Владимир Путин отметил, что заявление Игоря Гиоргадзе вызывает озабоченность.

«Я не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Из того, что я видел, могу только повторить, что речь идет о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через два-три поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак и крыс цикл достаточно быстрый, во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу. Как с этим бороться? Все должны понимать: ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает, действие равно противодействию, или, точнее, наоборот. Если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то он должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила поведения в этой чрезвычайно чувствительной сфере», — заявил Владимир Путин.






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