Абашидзе: Информация российских государственных ведомств и СМИ о лаборатории Лугара лишена основания

19.10.2018 11:57 Информация российских государственных ведомств и СМИ о т.н. закрытых исследованиях в лаборатории Лугара лишена основания, — так откликнулся на заявление президента России Владимира Путина специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.



Зураб Абашидзе заявляет, что Грузия подтверждает готовность провести мониторинг деятельности лаборатории Лугара с использованием международных механизмов.



«Мы неоднократно заявляли, что лаборатория Лугара является собственностью Грузии, которая финансируется правительством Грузии, проводит научно-исследовательскую работу в режиме полной транспарентности. Информация российских государственных ведомств и СМИ о т.н. закрытых исследованиях в лаборатории Лугара лишена всякого основания. Этот центр часто посещают иностранные эксперты, ученые, в том числе и из России. Ее двери всегда открыты. В середине ноября проводится семинар, в котором примут участие более эксперты и ученые из более 20 стран, они получат полную информацию о деятельности этой лаборатории. К сожалению, российская сторона, несмотря на приглашение, отказалась от участия. Мы подтверждаем готовность осуществить мониторинг лаборатории Лугара с использованием международных механизмов и экспертов высокого уровня. В целом эта кампания служит внешнеполитическим целям России. Это связано с их отношениями или конфронтациями с западными странами. Все это можно легко прочесть в этом контексте», — заявил Зураб Абашидзе.



На заседании дискуссионного клуба «Валдай» российскому президенту Владимиру Путину задали вопрос в связи заявлением бывшего министра безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе об исследовательском центре Лугара. Владимир Путин отметил, что заявление Игоря Гиоргадзе вызывает озабоченность.



«Я не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Из того, что я видел, могу только повторить, что речь идет о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через два-три поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак и крыс цикл достаточно быстрый, во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу. Как с этим бороться? Все должны понимать: ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает, действие равно противодействию, или, точнее, наоборот. Если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то он должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила поведения в этой чрезвычайно чувствительной сфере», — заявил Владимир Путин.

























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