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Выборы премьер-министра Армении пройдут 24 октября


19.10.2018   12:01
Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении в парламенте назначен на 24 октября.

11 октября премьер заявил, что для роспуска парламента страны и проведения внеочередных парламентских выборов в декабре намерен подать в отставку. Политологи предположили, что оппоненты Пашиняна не пошли на обострение политического кризиса, а часть членов Республиканской партии Армении перешла на его сторону,






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