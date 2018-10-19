Выборы премьер-министра Армении пройдут 24 октября

19.10.2018 12:01 Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении в парламенте назначен на 24 октября.



11 октября премьер заявил, что для роспуска парламента страны и проведения внеочередных парламентских выборов в декабре намерен подать в отставку. Политологи предположили, что оппоненты Пашиняна не пошли на обострение политического кризиса, а часть членов Республиканской партии Армении перешла на его сторону,















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