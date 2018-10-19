Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Названы улицы Тбилиси, на которых будет введена почасовая оплата парковки


19.10.2018   12:11
На первом этапе почасовая оплата парковки будет введена в двух районах столицы – Старом Тбилиси и Сабуртало.

Как заявил начальник городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе, в Старом Тбилиси почасовая парковка начнется с территории у сакребуло, охватывать все близлежащие улицы до площади Саарбрюкена и улицы Вознесенской. Что касается Сабурталинского района, почасовая парковка будет установлена на улицах Шартава, Костава, Пекина, Важа-Пшавела, Казбеги и Мицкевича.

«В части парковок наша цель – пропускная способность улиц. Почему эти два района? – Старый Тбилиси привлекателен с точки зрения туризма, а в Ваке-Сабуртало - в основном размещаются офисы.

Мы поручили компании «Систра» усилить в этих двух районах общественный транспорт, добавить автобусы и сказать населению, чтобы они пересаживались с автомобилей в общественный транспорт», - сказал Мумладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Приукрашенная реальность – за месяц прожиточный минимум снизился
Новый регламент на стройматериалы увеличит цены на недвижимость
Новые банковские регуляции вынудят девелоперов искать иностранных покупателей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна