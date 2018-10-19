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Названы улицы Тбилиси, на которых будет введена почасовая оплата парковки
19.10.2018 12:11
На первом этапе почасовая оплата парковки будет введена в двух районах столицы – Старом Тбилиси и Сабуртало.
Как заявил начальник городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе, в Старом Тбилиси почасовая парковка начнется с территории у сакребуло, охватывать все близлежащие улицы до площади Саарбрюкена и улицы Вознесенской. Что касается Сабурталинского района, почасовая парковка будет установлена на улицах Шартава, Костава, Пекина, Важа-Пшавела, Казбеги и Мицкевича.
«В части парковок наша цель – пропускная способность улиц. Почему эти два района? – Старый Тбилиси привлекателен с точки зрения туризма, а в Ваке-Сабуртало - в основном размещаются офисы.
Мы поручили компании «Систра» усилить в этих двух районах общественный транспорт, добавить автобусы и сказать населению, чтобы они пересаживались с автомобилей в общественный транспорт», - сказал Мумладзе.
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