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Курт Уолкер: Кремль до сих пор считает, что имеет право указывать Украине и Грузии не вступать в НАТО


19.10.2018   12:12
Кремль до сих пор считает, что имеет право указывать Украине и Грузии и другим, не вступать в Североатлантический альянс. Об этом в ходе выступления на «Атлантическом совете» заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер.

«Россия по-прежнему считает, что имеет право запрещать другим странам принимать решение о вступлении в НАТО. Эти страны должны решать этот вопрос самостоятельно, как, к примеру, в Украине и Грузии», - заявил Уолкер.

По его словам, в НАТО существует твердый принцип – нападение на одного из членов альянса означает нападение на весь альянс, но это не агрессия и угроза, а оборона.

Уолкер также назвал «ошибочным» подход, согласно которому, Украина и Грузия не могут вступить в НАТО только потому, что часть их территорий оккупирована Россией.






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