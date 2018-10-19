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Минздрав Грузии планирует начать лицензирование медсестер с 2019 года


19.10.2018   12:54
Замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа. Фото: пресс-служба министерства вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты

ТБИЛИСИ, 19 октября – Новости-Грузия. Минздрав Грузии представил концепцию развития человеческих ресурсов в медицинской сфере. Обновленную стратегию в Тбилиси представили заместители министра здравоохранения — Заза Бохуа и Мариам Лагвилава.

По их словам, несмотря на проведение системных реформ, одним из важнейших вызовов в данной сфере остается избыток врачей и нехватка медсестер.

Новая стратегия рассчитана на 2019-2025 годы. Она предусматривает планирование потребности в специалистах , а также гармонизацию медицинского образования со стандартами ЕС и Всемирной федерации медицинского образования (WFME). Впоследствии это позволит добиться признания квалификации грузинских врачей на международном уровне.

В ближайшие семь лет Минздрав также планирует сформировать устойчивую систему профессионального регулирования и подготовки медсестер.

Для этого в стране будет подготовлен многолетний план развития человеческих ресурсов. Кроме того, власти усовершенствуют формат проведения государственных сертификационных и квалификационных экзаменов. Государственный сертификат врачей перестанет быть бессрочным.

Также будет создан регулирующий орган по сестринскому делу. Минздрав разработает для медсестер новые образовательные программы. Вместе с тем, власти начнут регистрацию и лицензирование специалистов со средним специальным медицинским образованием. Как ожидается, регистрация и лицензирования медсестер начнется в 2020-2025 годах.

Уже с 2025 года лицензии для младших специалистов станут обязательными. Они будут выдаваться сроком на пять лет. Регулировать сестринское дело также будут различные гайдлайны и протоколы.
Минздрав Грузии хочет, чтобы профессия медсестер/повитух стала востребованной в Грузии.
Власти обещают всячески содействовать внедрению магистерских программ для младших медицинских специалистов. При этом, объем финансирования этих программ государством увеличится.






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