ЦИК зафиксировал Вашадзе кандидатом от ЕНД — объединенная оппозиция протестует

19.10.2018 14:06 Центризбирком Грузии отказался выполнить просьбу оппозиционного объединения «Сила в единстве» и в избирательных бюллетенях зафиксировал Григола Вашадзе как кандидата в президенты от бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Об этом сообщил глава предвыборного штаба объединенной оппозиции Георгий Вашадзе.



Кандидатуру Григола Вашадзе – бывшего главы МИД Грузии и члена политсовета ЕНД, в президенты выдвинули 11 политических партий и движений, лидеры которых подписали декларацию о создании гражданского движения «Сила в единстве».



В предвыборном штабе Вашадзе, решение ЦИК назвали незаконным. Представители объединенной оппозиции считают, что соответствующее поручение Центризбирком получил от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Глава штаба полагает, что таким образом власти хотят убедить избирателей в том, что основная борьба на выборах разворачивается между двумя партиями – ЕНД и «Грузинской мечтой», что не соответствует действительности.



«Я хочу обратиться к партии «Грузинская мечта», которая пребывает в тяжелейшем положении, и заявить, что подобные методы не помогут вам добиться успеха. Мы понимаем, что ваши действия направлены на дезориентацию наших избирателей. Мы понимаем, что вы боитесь объединения, поскольку в него входит 11 политических сил», — сказал Георгий Вашадзе, партия которого также входит в движение «Сила в единстве».



При этом, Вашадзе подчеркнул, что председатель ЦИК Тамар Жвания поддержала их просьбу об указании в бюллетенях Григола Вашадзе кандидатом от «Силы в единстве». Вместе с тем, другие члены ЦИК отказались удовлетворить эту заявку.



В ближайшее время представители «Силы в единстве» планируют обжаловать решение ЦИК в суде.



В Грузии 28 октября пройдут президентские выборы. Всего на пост президента претендуют 25 кандидатов.



Правящая партия «Грузинская мечта» поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Ее главными конкурентами, согласно социологическим исследованиям, считаются кандидат «Силы в единстве», член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе и кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.















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