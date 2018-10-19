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Жвания: Избирательный кодекс не дает возможности, изменить имя субъекта для президентских выборов
19.10.2018 15:01
«На выборах в органы местного самоуправления требование «Национального движения» о смене названия было удовлетворено, однако избирательный кодекс не дает возможности изменить имя субъекта для президентских выборов», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.
«Единое национальное движение» было зарегистрировано под именем субъекта ЕНД, как на выборах в органы местного самоуправления, так и на президентских выборах.
Позднее, они обратились по части выборов местного самоуправления в связи со сменой имени. Согласно моему распоряжению, в промежуточных выборах сакребуло, которые проводятся в Терджола и Самтредия, имя избирательного субъекта было изменено и сейчас они зарегистрированы как «Объединенная оппозиция — сила в единстве».
Они также обратились к нам по части президентских выблров. Но в данном случае, это обращение касается комиссионного решения ЦИК. Избирательный кодекс не дает возможности, чтобы изменть имя для президентских выборов», — заявила Тамар Жвания.
В избирательных бюллетенях Григол Вашадзе будет зафиксирован как кандидат от «Национального движения».
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