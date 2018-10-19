Жвания: Избирательный кодекс не дает возможности, изменить имя субъекта для президентских выборов

19.10.2018 15:01 «На выборах в органы местного самоуправления требование «Национального движения» о смене названия было удовлетворено, однако избирательный кодекс не дает возможности изменить имя субъекта для президентских выборов», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.



«Единое национальное движение» было зарегистрировано под именем субъекта ЕНД, как на выборах в органы местного самоуправления, так и на президентских выборах.



Позднее, они обратились по части выборов местного самоуправления в связи со сменой имени. Согласно моему распоряжению, в промежуточных выборах сакребуло, которые проводятся в Терджола и Самтредия, имя избирательного субъекта было изменено и сейчас они зарегистрированы как «Объединенная оппозиция — сила в единстве».



Они также обратились к нам по части президентских выблров. Но в данном случае, это обращение касается комиссионного решения ЦИК. Избирательный кодекс не дает возможности, чтобы изменть имя для президентских выборов», — заявила Тамар Жвания.



В избирательных бюллетенях Григол Вашадзе будет зафиксирован как кандидат от «Национального движения».















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