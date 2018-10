На конференции в Атлантическом совете говорили о тяжелом положении на оккупированных территориях Грузии

19.10.2018 15:12 Конференция под названием «Стирание серых зон» (Championing the Frontlines of Freedom: Erasing the “Grey Zones”) прошла в Атлантическом совете в Вашингтоне.



По информации пресс-службы министерства иностранных дел Грузии, выступавшие на конференции обратили внимание на острое положение на Кавказе и Восточной Европе в результате деструктивных действий России, тяжелую гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях Грузии, ползучую оккупацию и усиленной антизападной пропаганде со стороны России в регионе.



Вместе с тем, по данным ведомства, в своем выступлении посол Грузии в США Давид Бакрадзе подчеркнул западные стремления Грузии, демократические реформы, осуществленные в стране в последний период и культурную и этническую принадлежность Грузии к западному миру.



«На конференции неоднократно были озвучены заявления в поддержку Грузии и Украины и еще раз зафиксирована позиция Вашингтона, что Грузия обязательно станет членом Организации Североатлантического договора», — отмечается в информации МИД Грузии.



Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на конференции говорил о поддержке Грузии со стороны США и демократическом развитии Грузии.















