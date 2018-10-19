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Выдававшим фальшивые техосмотры сервис-центрам приостановили аккредитацию


19.10.2018   16:08
Аккредитация центров периодического технического инспектирования автомобилей, где выдавались поддельные сертификаты о прохождении техосмотра, временно приостановлена. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акаки Сагирашвили.

Служба доходов Минфина Грузии выявила факты выдачи поддельных техосмотров в 10 центрах, расположенных в Тбилиси и регионах страны. Следствие утверждает, что там выдавали положительные заключения владельцам автомобилей, состояние которых не отвечает требованиям технического регламента, установленного правительством Грузии.

Сагирашвили не исключает, что после окончания расследования, лицензии будут отозваны и указанные центры периодического технического инспектирования не смогут продолжать работу.

«В свое время мы четко определили, что их центры будут отвечать нормам, установленным техническим регламентом. К сожалению, как видно, не все центры соблюдают правила честной игры. По отношению к таким центрам мы будем строги и будем действовать в соответствии с требованиями закона», — заявил Сагирашвили.

По его словам, Минэкономики намерено инициировать законодательные изменения для внедрения более эффективных механизмов мониторинга центров техосмотра.

Обязательный техосмотр в Грузии проводят частные автомобильные сервис-центры, которые получили аккредитацию в Минэкономики. В настоящее время в масштабах страны существует 40 таких центров.

В связи с выявленными фактами выдачи поддельных техосмотров уголовное дело возбудили по статьям «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков, совершенные неоднократно» и «коммерческий подкуп, совершенный неоднократно». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
Обязательный техосмотр был отменен в Грузии в 2005 году в рамках борьбы с коррупцией. Правительство вернуло обязательное периодическое техническое инспектирование с 1 января 2018 года. Стоимость инспектирования для легковых автомобилей составляет 60 лари (около 23 долларов).

С 1 января техосмотр стал обязательным для транспортных средств, вес которых превышает 3,5 тонны, а также для машин, у которых восемь или более пассажирских мест и для автомобилей на газовом топливе. Автомобили юридических лиц и государства стали проходить обязательный техосмотр с 1 июля. С 1 октября — легковые автомобили с объемом двигателя 3.0 и более. В января 2019 года техосмотр начнут проходить владельцы легковых авто с двигателями меньше 3.0 литров.

Если автомобиль из-за неполадок не пройдет проверку с первого раза, то его владельцу дается 30-дневный срок для устранения погрешностей. Повторная техническая инспекция является бесплатной.






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