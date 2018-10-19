Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ

19.10.2018 16:22 Несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней, говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, текст которого поступил в пятницу в "Интерфакс".



"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в документе.



"Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах", - говорится там.



Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.



РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константиноопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле лишил юридической силы указ о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей в Украине.



Разрыв означает, что священнослужители РПЦ не могут совершать совместные богослужения с клириками Константинопольского патриархата, а православные верующие из России не должны участвовать в таинствах в храмах, которые входят в юрисдикцию Константинополя.















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