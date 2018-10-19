СГБ: Мы никому не дадим возможности создать дестабилизацию в стране

19.10.2018 16:28 «Мы никому не дадим возможности создать дестабилизацию в стране», — заявила Первому каналу руководитель службы по связям с общественностью Службы государственной безопасности Грузии Нино Гиоргобиани.



По её словам, приоритетом СГБ является обеспечение безопасности населения, чтобы оградить демократическую избирательную среду от нанесению ей вреда.



«В последний период к нам поступали оперативные сигналы, что в местах массового скопления людей планировались насильственные провокации. В результате оперативно-профилактических действий эти попытки были пресечены на корню.



Исходя из оперативных интересов, чтобы не ухудшить избирательный процесс, на данном этапе, мы намеренно воздерживаемся от огласки деталей. Однако, в определенный момент мы осуществим информирование населения.



В этом направлении продолжаются скоординированные превентивные действия совместно с МВД и на любые попытки провокаций будет осуществлено немедленное реагирование. Мы никому не дадим возможности создать дестабилизацию в стране», — заявила Нино Гиоргобиани.















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