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СГБ: Мы никому не дадим возможности создать дестабилизацию в стране
19.10.2018 16:28
«Мы никому не дадим возможности создать дестабилизацию в стране», — заявила Первому каналу руководитель службы по связям с общественностью Службы государственной безопасности Грузии Нино Гиоргобиани.
По её словам, приоритетом СГБ является обеспечение безопасности населения, чтобы оградить демократическую избирательную среду от нанесению ей вреда.
«В последний период к нам поступали оперативные сигналы, что в местах массового скопления людей планировались насильственные провокации. В результате оперативно-профилактических действий эти попытки были пресечены на корню.
Исходя из оперативных интересов, чтобы не ухудшить избирательный процесс, на данном этапе, мы намеренно воздерживаемся от огласки деталей. Однако, в определенный момент мы осуществим информирование населения.
В этом направлении продолжаются скоординированные превентивные действия совместно с МВД и на любые попытки провокаций будет осуществлено немедленное реагирование. Мы никому не дадим возможности создать дестабилизацию в стране», — заявила Нино Гиоргобиани.
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