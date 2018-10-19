В Атлантическом совете США призывают помочь Грузии

19.10.2018 18:28 Участники конференции под названием «Стирание серых зон» (Erasing the «Grey Zones»), которая прошла в Атлантическом совете в Вашингтоне, обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в Восточной Европе и деструктивные действия России. По данным МИД Грузии, речь на встрече шла и о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях страны.



Среди тем, которые обсуждались в Атлантическом совете, были ползучая оккупация Грузии и усиление антизападной пропаганды в регионе. В своем выступлении посол в США Давид Бакрадзе, при этом, подчеркнул, что западные устремления Тбилиси непоколебимы. По его словам, страна продолжит демократические реформы.



«На конференции были озвучены заявления в поддержку Грузии и Украины и вновь зафиксирована позиция Вашингтона, что Грузия обязательно станет членом Организации Североатлантического договора», – говорится в заявлении МИД.



Между тем, на сайте Атлантического совета появился материал, посвященный рискам новой «холодной войны», в котором говорится, что Россия хочет контролировать политику бывших республик Советского Союза. Автор статьи – Джон Э. Хербст, директором Центра Евразии в Атлантическом совете и бывший посол США в Украине.



«Запад должен отвергнуть поползновения Москвы. Это [ее политика] противоречит западным принципам и угрожает нашим интересам. Соединенные Штаты должны возглавить Запад в разработке четкой стратегии по продвижению демократии, созданию открытых рынков и защите прав наций самим определять свою внешнюю политику. В том числе права (если они отвечают требованиям) на вступление в ЕС и НАТО».



Как говорится в материале, западные державы долгое время не замечали проблем, связанных с воинственной внешней политикой президента России Владимира Путина. «На саммите 2008 года НАТО не предложило Грузии План действий по членству. И когда через несколько месяцев произошла война Москвы против Грузии, Запад применил слабые санкции и быстро их отменил. Также были слабыми санкции Запада в отношении Москвы за аннексию Крыма», – отмечает Джон Хербст.



По его мнению, подход, согласно которому Запад может «купить мир», если позволит Москве контролировать своих соседей, в корне ошибочен. «И история это подтверждает. Война Кремля против Тбилиси и Киева не заставила их отказаться от западного курса», – говорится в статье. Автор считает, что США должны проявить инициативу и напомнить партнерам по НАТО, что еще 10 лет назад двери альянса были оставлены открытыми для Грузии и Украины.



«Соединенным Штатам и их союзникам следует также рассмотреть вопрос о дальнейших поставках оружия в Грузию и особенно в Украину. Остановить Кремль – ​​жизненно важно. В настоящее время линия фронта проходит по востоку Украины», – отмечает Джон Хербст, призывая США и союзников по НАТО чаще проводить военные учения с Киевом и Тбилиси.



"СОВА"











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