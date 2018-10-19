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Грузию посетит министр иностранных дел Ватикана
19.10.2018 18:30
21-24 октября в Грузию официальным визитом прибудет министр иностранных дел Ватикана Пол Ричард Галлахер.
В МИД состоится встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с министром иностранных дел Ватикана. После встречи министры проведут совместную пресс-конференцию.
В рамках визита Пол Ричард Галлахер также встретится с католикосом–патриархом всея Грузии, Его святейшеством Илией II, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе, председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Министр иностранных дел Ватикана почтит память бойцов, погибших за целостность Грузии, и возложит венок к мемориалу героев. А также посетит село Хурвалети, находящееся у линии оккупации, и на месте ознакомится с существующим там положением. Высокий гость проведет встречу в Тбилисском государственном университете, на которой будут присутствовать профессорско-преподавательский состав, студенты, представители правительства, дипломатического корпуса, и духовенства.
В рамках визита в Грузию Пол Ричард Галлахер поедет в Мцхету, и посетит Светицховели и монастырь Джвари.
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