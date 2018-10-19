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В Тбилиси откроется консульство Ливана


19.10.2018   18:47
В Тбилиси откроется консульство Ливанской республики , которое возглавит почетный консул.

Согласно установленному законодательством правилу, данное распоряжение издал премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Дипломатические отношения между Грузией и Ливаном были установлены 1 апреля 1993 года. Резиденция посла Грузии в Ливане находится в столице Иордании, Аммане, а резиденция посла Ливана в Грузии находится в Ереване.

Вместе с тем, Грузия уже имеет почетного консула в Ливане. Этим дипломатическим статусом пользуется Марсель Давид Хузами.






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