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В Тбилиси откроется консульство Ливана
19.10.2018 18:47
В Тбилиси откроется консульство Ливанской республики , которое возглавит почетный консул.
Согласно установленному законодательством правилу, данное распоряжение издал премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Дипломатические отношения между Грузией и Ливаном были установлены 1 апреля 1993 года. Резиденция посла Грузии в Ливане находится в столице Иордании, Аммане, а резиденция посла Ливана в Грузии находится в Ереване.
Вместе с тем, Грузия уже имеет почетного консула в Ливане. Этим дипломатическим статусом пользуется Марсель Давид Хузами.
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