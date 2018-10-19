АМЮГ: Власть предлагает гражданскому сектору соответствовать желаемой для них повестке дня - это исключено

19.10.2018 18:55 По заявлению руководителя "Ассоциации молодых юристов" Сулхана Саладзе, гражданскому сектору решать, на что он будет обращать внимание, на что будет реагировать, и в какой форме.



Так Саладзе отозвался на заявление министра юстиции Теи Цулукиани, что неправительственный сектор не обращает внимания на притеснение Саломе Зурабишвили по гендерному признаку.



"Заявление министра юстиции является продолжением того, что мы слышали несколько дней назад от Ираклия Кобахидзе, чтобы они предложили гражданскому сектору свою повестку дня, и неправительственные организации соответствовали желаемой для них повестке дня. Это исключено, такого не будет. Мы делаем заявления на темы, которые считаем нужными. Что касается Саломе Зурабишвили, вообще, как правило, со стороны кандидатов и их сторонников обычно имеют место агрессивные действия. Мы видели случаи повреждения баннеров. Об этом мы скажем в нашем отчете, но на что мы будем обращать внимание, на что реагировать, и в какой форме, это решать нам"- заявил Сулхан Саладзе.

















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