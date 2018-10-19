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Граждан Грузии призывают тщательно готовить документы для безвизового въезда в Италию


19.10.2018   19:11
Консульство Грузии в Италии распространило заявление в связи с участившимися случаями недопуска грузинских граждан на территорию страны.

В диппредставительстве отмечают, что в настоящее время в Италии действует усиленный пограничный контроль. В этой связи консульство призывает граждан Грузии не нарушать правил безвизового въезда в ЕС и, отправляясь в Италию, иметь при себе все необходимые документы.

«Напомним, что в последнее время в условиях усиленного пограничного контроля, осуществляемого по инициативе правительства Итальянской республики, неоднократно были зафиксированы случаи недопущения на территорию страны тех граждан Грузии, у которых при прохождении пограничного контроля были проблемы с документами, запрошенными по закону», — сказано в сообщении консульства Грузии в Италии.

В диппредставительстве подчеркивают, что при отсутствии необходимых документов, они не смогут помочь гражданам и повлиять на решение вопроса о их допуске в Италии.

«Консульство Грузии в Италии, как и консульские службы других стран, не видит каких-либо законных препятствий для вмешательства в компетенцию пограничников в случае отсутствии документов, законно запрашиваемых сотрудниками пограничной охраны, и влиять на их решения с целью допуска тех или иных граждан на территорию Италии», — отмечается в сообщении.

С 28 марта граждане Грузии могут посещать Евросоюз без оформления визы и оставаться там в течение 90 дней из 180. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза.

Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес знакомых, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и обратный билет.






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