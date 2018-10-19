Угулава: Саломе Зурабишвили - это политическая язва, она не должна победить

19.10.2018 19:23 По заявлению генерального секретаря "Европейской Грузии" Гиги Угулава, члены "Грузинской мечты" покинули партию, и присоединились к "Европейской Грузии". По его словам, на этот раз из команды власти ушли 8 человек в Имерети и Аджарии. Один из них мажоритарный депутат городского собрания Цхалтубо.



"За неделю до выборов однозначной стала тенденция ухода сторонников "Грузинской мечты" из партии. В "Грузинской мечте" скажут, что этих людей вообще не было у них, и это их позор. Эти люди чувствуют, что президентство Саломе Зурабишвили означает мину в основе нашей государственности, поэтому отказываются поддерживать ее. Переход из оппозиции в оппозицию не является героизмом, но переход из властной команды в оппозицию является героизмом, поэтому мы открыты для всех этих людей. Саломе Зурабишвили является политической язвой, и она не должна стать президентом"- заявил сегодня Гиги Угулава на совместном брифинге в Кутаиси.



На брифинге Константин Швангирадзе, который представлял большинство в городском собрании Цхалтубо, пояснил, что он покинул "Грузинскую мечту", поскольку власть продвинула вперед "националов", что стало причиной недовольства. По его словам, "Европейская Грузия" является единственной силой, которая победит власть.



На брифинге Гиги Угулава отметил, что по всей стране в целом к рядам "Европейской Грузии" присоединились 300 сторонников "Грузинской мечты".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

