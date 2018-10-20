Грузию посетит советник Трампа Джон Болтон

20.10.2018 11:16 Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках очередного зарубежного визита посетит Грузию. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».



«20 октября я начинаю визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Я встречусь со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения интересов США в вопросах безопасности», - пишет Джон Болтон.















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