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Грузию посетит советник Трампа Джон Болтон
20.10.2018 11:16
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках очередного зарубежного визита посетит Грузию. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».
«20 октября я начинаю визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Я встречусь со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения интересов США в вопросах безопасности», - пишет Джон Болтон.
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