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Экс-прокурор Мирза Субелиани опрошен в качестве свидетеля
20.10.2018 12:20
В 8-м учреждении по исполнению наказаний состоялся опрос бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани. После опроса прокурор Звиад Губеладзе сообщил журналистам, что Субелиани будет опрошен повторно.
«Мирзы Субелиани опрошен в качестве свидетеля. У прокуратуры к нему были десятки вопросов. На часть из них мы получили ответы, от ответов на часть из них он воздержался. Хочу сообщить, что опрос состоится повторно и будут заданы те вопросы, отвечать на которые на данный момент он воздерживается», - заявил Губеладзе.
Отвечая на вопрос, кто сделал аудиозапись и кем она распространена, прокурор сообщил, что ведется следствие.
В учреждении по исполнению наказаний находились как прокурор по данному делу, так защитник интересов Субелиани – Каха Хвистани.
Напомним, что расследование в связи со скрытыми аудиозаписями ведется по фактам незаконной добычи и хранения тайны личной жизни, понуждения, записи без разрешения частного разговора находящегося в заключении лица, незаконного хранения этой записи и обеспечения ее доступности, а также возможного превышения служебных полномочий, по 1-й части статьи 150, первой части статьи 1571,1-й и 2-й частям статьи 158 и 1-й части статьи 333 УК Грузии.
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