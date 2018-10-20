Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь - Бурчулазе


20.10.2018   12:34
С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь и в этом ему больше никто не помешает, - об этом на вчерашнем брифинге сообщил основатель фонда Паата Бурчуладзе. Он также отметил, что против фонда планируются провокации.

«Нам стало известно, что против фонда «Иавнана» планируется очередная провокация. Это и было ожидаемо, так как 25 октября фонд планирует грандиозный благотворительный гала-концерт. Дело в том, что определенные группы вновь спекулируют именем фонда и приезжают к тем семьям, которым помог фонд. Хочу обратиться ко всем семьям «Иавнаны», студентам и детям, не обманывайтесь, ни фонд, ни я никого к вам не посылали ни для интервью и ни по какому-либо вопросу. Эти люди лгут и не являются представителями фонда.

Еще раз обращаюсь к Главной прокуратуре Грузии и призываю прекратить это постыдное преследование, извиниться и сказать людям правду, сказать, что все было ложью и поставленным спектаклем, который больше всего нанес ущерб тем людям, которым помогал фонд. В течение одного года фонд не может делать свое дело, а социально незащищенные семьи больше не могут получить ту помощь, которую фонд выдавал ежегодно. Я сегодня обращусь к правительству Грузии с письменной просьбой, помогите тем семьям, которые очень нуждаются, пока «Иавнана» не начнет работать полноценно, позаботьтесь об этих людях, о гражданах вашей страны. Мы также передали прокуратуре Грузии список тех семей, которым хотели помочь, посылаем его и вам, правительству Грузии. С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь и в этом ему больше никто не помешает», - заявил Паата Бурчуладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна