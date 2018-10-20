С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь - Бурчулазе

20.10.2018 12:34 С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь и в этом ему больше никто не помешает, - об этом на вчерашнем брифинге сообщил основатель фонда Паата Бурчуладзе. Он также отметил, что против фонда планируются провокации.



«Нам стало известно, что против фонда «Иавнана» планируется очередная провокация. Это и было ожидаемо, так как 25 октября фонд планирует грандиозный благотворительный гала-концерт. Дело в том, что определенные группы вновь спекулируют именем фонда и приезжают к тем семьям, которым помог фонд. Хочу обратиться ко всем семьям «Иавнаны», студентам и детям, не обманывайтесь, ни фонд, ни я никого к вам не посылали ни для интервью и ни по какому-либо вопросу. Эти люди лгут и не являются представителями фонда.



Еще раз обращаюсь к Главной прокуратуре Грузии и призываю прекратить это постыдное преследование, извиниться и сказать людям правду, сказать, что все было ложью и поставленным спектаклем, который больше всего нанес ущерб тем людям, которым помогал фонд. В течение одного года фонд не может делать свое дело, а социально незащищенные семьи больше не могут получить ту помощь, которую фонд выдавал ежегодно. Я сегодня обращусь к правительству Грузии с письменной просьбой, помогите тем семьям, которые очень нуждаются, пока «Иавнана» не начнет работать полноценно, позаботьтесь об этих людях, о гражданах вашей страны. Мы также передали прокуратуре Грузии список тех семей, которым хотели помочь, посылаем его и вам, правительству Грузии. С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь и в этом ему больше никто не помешает», - заявил Паата Бурчуладзе.















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