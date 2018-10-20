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Полиция задержала организаторов Фестиваля конопли в Тбилиси
20.10.2018 14:45
Еще до начала Фестиваля конопли в Тбилиси, который назначен на 16:20 по местному времени, сотрудники криминальной полиции задержали членов партии «Гирчи» Яго Хвичия и Вахо Мегрелишвили. В оппозиционном движении, организовавшем мероприятие, заявили, что активистов доставили в отделение с целью проведения обыска.
Партия «Гирчи», лидер которой Георгий Джапаридзе баллотируется на пост президента Грузии, призвали всех, кому важна свобода, прийти и поддержать их в парк «Деда эна» (Родного языка) в центре Тбилиси. По их задумке, фестиваль конопли призван предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии.
19 октября МВД Грузии предупредило организаторов фестиваля, что в случае нарушения закона полиция применит в их отношении соответствующие меры. Речь идет о возможных фактах реализации, владения, использования или популяризации наркотических средств.
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