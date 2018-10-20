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Парламент Украины требует ввести санкции против двух телеканалов из-за пророссийской пропаганды


20.10.2018   15:00
Парламент Украины потребовал ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Соответствующее постановление опубликовано в законодательном вестнике Верховной Рады.

В постановлении парламент предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne за «пропаганду государства-агрессора».

Парламент Украины обвиняет данные телеканалы в «антиукраинской деятельности, подражании российской пропаганде и распространение идеологии терроризма». Санкции предусматривают ограничения нескольких типов, в том числе, блокировку активов, аннулирование или приостановление лицензий на вещание. Когда эту инициативу рассмотрят в СНБО, на данном этапе неизвестно.






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