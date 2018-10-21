Уэсс Митчелл: Угрозы Украины и Грузии прямые и экзистенциальные

21.10.2018 13:48 Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил на заседании Атлантического совета 18 октября, что важно увидеть тот успех, которого достигли Грузия и Украина, как «независимые и демократические страны», и что США заинтересованы в этом.



«Прежде всего, необходимо содействовать стремления к демократии тех институтов, которые формируются в этих странах, и увидеть успех повестки дня реформ, так как, если мы не сможем добиться успеха в этом, я думаю, что мы потеряем все», — заявил он.



Выступая в Атлантическом совете, помощник госсекретаря США подчеркнул, что США уважают «национальную независимость и суверенитет» своих союзников.



«Как отметил четко государственный секретарь (Майк) Помпео, мы поддерживаем Украину и Грузию, и об этом свидетельствует обеспечиваемая нами помощь и вооружение для этих государств. Как и в предыдущие десятилетия, Америка продолжает поддерживать те страны, которые помогают себе в борьбе за свободу», — заявил он.



Митчелл также говорил о «сегодняшней геополитической конкуренции» в Центральной и Восточной Европе, где «соперники Америки расширяют свое политическое, военное и коммерческое влияние», и Россия «остается в виде военного фактора после вторжения в Грузию и Украину».



Он считает, что «угрозы Украины и Грузии являются прямыми и экзистенциальными, и содержат военные угрозы территориальной целостности и суверенитету, а также усилия по разрушению демократических институтов, которые пытаются построить граждане».



Митчелл в очередной раз повторил, что США считают Абхазию и Цхинвальский регион частью Грузии, и что нормальные отношения России с Западом не будут восстановлены до тех пор, пока она не выполнит свои международные обязательства.



Он подчеркнул, что НАТО готова видеть Грузию в качестве будущего члена альянса, но «это не тот процесс, который произойдет в эту ночь».



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