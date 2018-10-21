Эка Беселия скрыла в декларации четырехэтажный дом - «Рустави 2»

21.10.2018 13:50 Телекомпания «Рустави-2» продолжила рассказывать о фешенебельных домах действующих и бывших высокопоставленных чиновников правящей партии «Грузинская мечта».



Как и в случае с выпуском от 13 октября, в новом сюжете информационной передачи «Курьер» речь шла о недвижимости, которая появилась у должностных лиц – министров, парламентариев, судей, а также руководителей силовых ведомств, уже после того, как «Грузинская мечта» пришла к власти осенью 2012 года.



Так, журналисты «Рустави 2» выяснили, что у семьи председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Эки Беселия есть четырехэтажный дом в городе Мцхета. Дом построен на участке площадью 764 квадратных метра. У него есть несколько больших веранд, откуда открывается вид на древнюю столицу Грузии, мансарда, а также небольшой участок, обустроенный на склоне террасами.



Указанный дом семья Беселия приобрела 31 июля 2017 года и, судя по кадрам аэросъемки, внутри до сих пор продолжается ремонт. В имущественную декларацию депутата «Грузинской мечты» он не попал.



«Рустави 2» предполагает, что произошло это потому, что дом оформлен на мать Беселия — Гулизар Орагвелидзе, которая специально сменила фамилию, чтобы скрыть имущество.



После того, как мать депутата взяла фамилию мужа и стала Гулизар Беселия, она пропала из списка родственников в декларации дочери. Согласно данным реестра, дом в Мцхета был приобретен за наличные деньги, без банковского кредита.



Интересно, что дом семьи Беселия в Мцхета находится в нескольких метрах от дома премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Большой трехэтажный особняк принадлежит семье Бахтадзе уже долгие годы. Между тем, после того, как в ноябре 2017 года Мамука Бахтадзе занял пост министра финансов Грузии, по соседству он приобрел земельный участок площадью 610 квадратных метров.



Одновременно началась реконструкция самого дома и инфраструктуры. Недавно на ведущей к дому дороге уложили новое асфальтовое покрытие, а во дворе появился бассейн. Изменился и сам дом – на последнем этаже оборудовали апартаменты и витражную веранду с панорамным видом на Мцхета.



Глава Специальной службы государственной охраны – ведомства, обеспечивающего безопасность первых лиц Грузии, Анзор Чубинидзе, владеет фешенебельным домом в поселке Галавани, недалеко от Мцхета.



Поскольку имущественная декларация главы Службы госохраны не является публичной, не известно, учтен ли там этот дом. В реестре на имя Чубинидзе эта недвижимость также не числится. Вместе с тем, то, что трехэтажный дом принадлежит его семье, подтверждают соседи. Кроме того, съемочную группу телеканала во дворе дома встретили родители чиновника.



Чубинидзе в прошлом был главой личной охраны основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишнили. По информации «Рустави 2», дом в Галавани он начал строить примерно год назад, а к настоящему времени идут отделочные работы.



Сейчас Чубинидзе вместе со своей супругой и детьми проживает в другом доме – четырехэтажном особняке в престижном коттеджном поселке тбилисского района Дигоми. Огромная постройка занимает большую часть земельного участка площадью 700 квадратных метров.



В том же поселке, т.н. «Районе художников», частный дом есть и у Сосо Гогашвили, который занимал пост заместителя начальника Службы госбезопасности Грузии (СГБ) с августа 2015 года по август 2018-го.





Трехэтажный особняк Гогашвили приобрел в 2016 году. Изначально он был оформлен на сестру его супруги, которая не считается близким родственником и не указана в имущественной декларации Гогашвили. Позже особняк экс-заместитель главы СГБ все же переоформил на свое имя. Более того, недавно Гогашвили приобрел земельный участок по соседству, который в настоящее время обустраивается. Оформлена земля на его жену Тею Марткоплишвили. На ее имя числится и другое имущество.



Согласно данным «Рустави 2», до прихода к власти «Грузинской мечты» семья Гогашвили пользовалась статусом социально незащищенной и получала ежемесячную помощь от государства.



В поселке Надараанткари Мцхетского района, недалеко от Сагурамо, фешенебельный дом есть у семьи Алеко Табатадзе – действующего заместителя главы СГБ, который после смены власти в Грузии в 2012 году также работал заместителем главы МВД и заместителем министра юстиции.



Новопостроенный четырехэтажный дом с участком Табатадзе приобрел в 2015 году. Как отмечает телеканал, сделанные с помощью аэросъемки кадры позволяют предположить, что строительство особняка обошлось в достаточно крупную сумму – само здание облицовано камнем, крыша покрыта керамической черепицей, а во дворе находится множество вспомогательных построек.



Так, например, рядом с домом есть зал для застолий – отдельная постройка, выполненная в стиле Старого Тбилиси и украшенная традиционными орнаментами и буквами грузинского алфавита. Впечатляет и ландшафтный дизайн участка у дома Табатадзе. Там есть садовые дорожки из натурального камня и множество редких декоративных растений. Известно «Рустави 2», что за участком замглавы СГБ ухаживает нанятый садовник.



В живописном селе Дзегви (регион Мцхета-Мтианети) дом строит Леван Мурусидзе — бывший секретарь Высшего совета юстиции Грузии, недавно назначенный на пост судьи Апелляционного суда. Участок площадью 1 тысяча квадратных метров Мурусидзе приобрел там только в мае 2017 года. Всего за год на нем отстроили двухэтажный дом с мансардой. На втором этаже дома есть четыре больших спальных комнаты, а на первом – просторная кухня и гостиная.



Двухэтажный дом в коттеджном комплексе поселка Цавкиси, недалеко от Тбилиси, есть у заместителя министра внутренних дел Грузии Кахи Сабанадзе. Помимо этих апартаментов, Сабанадзе также владеет несколькими квартирами в Тбилиси.















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