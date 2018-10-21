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Трамп хотел бы видеть послом США в ООН женщину


21.10.2018   18:30
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отдает преимущество женщине в выборе кандидата на должность постоянного представителя США при ООН. Об этом он заявил журналистам после встречи со сторонниками в штате Невада, сообщает The Guardian.

"Дональд Трамп сообщил, что отдает преимущество женщине в роли посла США при ООН, после отставки Никки Хейли", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, в настоящее время с пятью претендентами проводятся собеседования. Среди них три женщины и двое мужчин.

Отмечается, что сразу после отставки Хейли в СМИ появилась информация, что Трамп может назначить свою дочь Иванку на должность посла США при ООН. Однако позже она написала, что не претендует на эту должность.

Как сообщалось, 9 октября, президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.







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