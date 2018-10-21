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К выборам будет напечатано 3 259 900 бюллетеней


21.10.2018   20:26
К выборам 28 октября, для 3 709 избирательных участков будет напечатано 3 259 900 бюллетеней. Из них 3 252 800 бюллетеней будут предназначены для президентских выборов, а 7 100 – для промежуточных выборов в муниципальное собрание (сакребуло), - об этом сообщила журналистам пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе.

Так, по ее заявлению, бюллетени печатаются для намеченных на 28 октября выборов президента Грузии, а также для промежуточных выборов в муниципальное собрание, которые пройдут на 6-ти избирательных участках в Тержоле и Самтредии.

Процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней, и за ним вместе с членами ЦИК будут наблюдать 12 наблюдателей от 2 международных и 5 местных наблюдательных организаций.
«В общей сложности в 6-ти типографиях Тбилиси будет напечатано 3 259 900 бюллетеней для 3 709 избирательных участков. Из них 3 252 800 предназначены для президентских выборов, а 7 100 – для промежуточных выборов в сакребуло. В день выборов, 28 октября, избирателем будут переданы по одному бюллетеню для избрания президента, а избирателям 6-ти участков в Тержоле и Самтредии – по два бюллетеня, как для избрания президента, так и для промежуточных выборов в сакребуло», - заявила Анна Микеладзе.

Следует отметить, что бюллетени будут также напечатаны и на языках национальных меньшинств. Так, бюллетени на грузинском-азербайджанском языках будут направлены для 209 избирательных участков, а бюллетени на грузинском-армянском языках – для 133 избирательных участков. Также, для четырех избирательных участков будут напечатаны трехъязычные бюллетени (на грузинском-азербайджанском-армянском языках).

По словам Анны Микеладзе, по окончательным данным, в едином избирательном списке в общей сложности зарегистрировано 3 518 890 избирателей.






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