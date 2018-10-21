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Глава МВД: Наша задача - дать правовые ответы на скрытые записи


21.10.2018   20:28
С одной стороны мы имеем заключение парламентской комиссии, а с другой – разговор заключенного Мирзы Субелиани, скрытую запись его разговора с тремя посетителями. Соответственно, наша задача, дать те правовые ответы, которые полагаются этим скрытым записям, - об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Что касается обнародованной телекомпанией «Рустави 2» той части скрытых аудиозаписей, где речь идет о возможном подкупе свидетеля по делу об убийстве на улице Хорава в Тбилиси, по словам министра, если будет хотя бы малейшее подтверждение того, что подобный факт имел место, начнется расследование, и виновные будут наказаны.

Вместе с тем, по словам главы МВД, задача заключается в том, чтобы на существующие аудиозаписи были даны правовые ответы, а затем было обсуждено, какое нарушение было совершено тем или иным лицом.
«С одной стороны мы имеем заключение парламентской комиссии, а с другой – разговор заключенного Мирзы Субелиани, скрытую запись его разговора с тремя посетителями. Соответственно, наша задача, дать те правовые ответы, которые полагаются этим скрытым записям, и только после этого, обсудить, какую функцию, роль или нарушение осуществил г-н Шакулашвили (бывший прокурор Тбилиси)», - заявил Георгий Гахария.

Напомним, что «Рустави 2» вчера обнародовала еще одну аудиозапись. Согласно записи, предположительно, бывший сотрудник Генеральной инспекции Давид Цухишвили говорит, что изменение показаний сына протоиерея Шио Менабде было оценено в 10 тысяч.






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