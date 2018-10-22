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Иванишвили требовал расстрелять Патаркацишвили - Ника Гварамия


22.10.2018   10:56
По заявлению генерального директора "Рустави 2" Ники Гварамия, разгон акции 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди", и расстрел Патаркацишвили были в интересах Бидзины Иванишвили.

"Между прочим, мы часто говорим о 7 ноября, и о том, что власть тогда допустила ошибки, именно Бидзина Иванишвили был тем человеком, который истерично требовал так закончить дела 7 ноября, погром "Имеди" и т.д."- заявил Ника Гварамия в своей передаче вместе с Экой Квеситадзе.

"У меня своя позиция относительно Патаркацишвили, и она никогда не изменится, но я не представляю себе большей насмешки над Патаркацишвили, чем объявить Бидзину Иванишвили его болельщиком.

Он был главным, кто ненавидел его, никого Бидзина Иванишвили не ненавидел больше него, и никого так не боялся, как Бадри. Если кто-то и заплатил бы деньги за убийство Бадри, это Бидзина Иванишвили. Я работал над делом Бадри Патаркацишвили, был ответственным лицом в прокуратуре Грузии, я ведь знаю, кому мы отправляли первые имейлы, дескать, успокойтесь, все в порядке, господин Бидзина. Бидзина Иванишвили человек, который требовал расстрела Бадри, его убийства, исчезновения и т.д."- заявил Ника Гвармия.







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