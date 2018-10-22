Информационный центр о НАТО и ЕС получит полмиллиона долларов США

22.10.2018 11:49 Сегодня в Информационном центре о НАТО и Евросоюзе состоится презентация проектов, запланированных в рамках помощи Государственного департамента США ЮЛПБ МИД Грузии – Информационному центру о НАТО и Евросоюзе в размере полумиллиона долларов США.



По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства США, к гостям мероприятия обратятся министр иностранных дел Давид Залкалиани и и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.



Целью 18-месячного проекта «Увеличение информированности о западной интеграции и вовлечения в регионах Грузии» — ознакомление жителей регионов страны с объективной и всеобъемлющей информацией об интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Согласно проекту, граждане Грузии узнают больше о благах сотрудничества с ЕС и НАТО, о новых возможностях и реформах, проведенных в процессе европейской и евроатлантической интеграции.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

