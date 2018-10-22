Экс-премьер Ладо Гургенидзе перечислил «Европейской Грузии» 22 222 лари и 22 тетри

22.10.2018 11:57 Бывший премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе сделал пожертвование в пользу «Европейской Грузии». По данным Службы государственного аудита, 15 октября Гургенидзе перечислил на счет «Европейской Грузии» 22 222 лари и 22 тетри.



В 2012 и 2016 годах Дадо Гургенидзе делал пожертвования в пользу «Единого национального движения». В 2012 году он пожертвовал тогда еще правящей партии 60 тыс. лари, а 18 августа 2016 года, уже оппозиционной силе — 940 лари.



Ладо Гургенидзе занимал должность главы правительства с 22 ноября 2007 по 1 ноября 2008 года.















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