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Экс-премьер Ладо Гургенидзе перечислил «Европейской Грузии» 22 222 лари и 22 тетри
22.10.2018 11:57
Бывший премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе сделал пожертвование в пользу «Европейской Грузии». По данным Службы государственного аудита, 15 октября Гургенидзе перечислил на счет «Европейской Грузии» 22 222 лари и 22 тетри.
В 2012 и 2016 годах Дадо Гургенидзе делал пожертвования в пользу «Единого национального движения». В 2012 году он пожертвовал тогда еще правящей партии 60 тыс. лари, а 18 августа 2016 года, уже оппозиционной силе — 940 лари.
Ладо Гургенидзе занимал должность главы правительства с 22 ноября 2007 по 1 ноября 2008 года.
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