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Задержанного на Фестивале марихуаны кандидата в президенты освободили


22.10.2018   12:51
Зураба Джапаридзе, доставленного в Главное управление полиции с Фестиваля марихуаны, освободили. У Управления полиции Зураб Джапаридзе заявил журналистам, что в управлении его проверили, и провели личный досмотр.

"Скрупулезно провели мой личный досмотр. Проверили всю мою одежду, в том числе обувь и носки. У меня не было ничего, я сказал, что все, что у меня было, я раздал. После этого был достаточно пространный допрос. Они возбудили уголовное дело, и в рамках этого расследования меня детально допросили, как я организовал фестиваль, что собирался делать, что значит "джойнт". В конечном итоге этот допрос закончился тем, что мне сказали, что возбуждено уголовное дело, и расследование будет продолжаться"- заявил Зураб Джапаридзе.

На вопрос журналиста, не создается ли угроза его президентской кандидатуре, Джапаридзе ответил, что во время допроса какие-то люди бегали в коридоре и говорили, мол, надо сообщить ЦИК.

"Представления не имею, что это значит"- заявил он и добавил -"думаю, не смогут так легко снять меня".

Напомним, что сегодня основателя "Шишки" Зураба Джапаридзе и еще несколько его сторонников перевезли в управление полиции с "Фестиваля легализации конопли" в "Сквере Деда эна".







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