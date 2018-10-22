СМИ показали, как живет Саакашвили в Амстердаме (+видео)

22.10.2018 13:23 Михеил Саакашвили скромно живет в Амстердаме и ездит на велосипеде. Эксклюзивный материал с бывшим грузинским президентом и украинским оппозиционером был опубликован 1+1 на Youtube-канале.



По словам Саакашвили, он не шикует и покупает продукты в супермаркете. При возникновении материальных проблем ему помогает мать.



«Зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — говорит политик о матери.



При этом Саакашвили рассказал, что в данный момент зарабатывает больше за счет получения гонораров за лекции в местных нидерландских университетах, чем зарабатывал в должности главы Одесской ОГА.



В свою очередь политик также сообщил, что коммунальная плата в Амстердаме составляет около 300-350 евро в месяц, а вместе с платой за уборку дома эта сумма достигает 400 евро.



При этом Саакашвили заявил, что «скучает» в Нидерландах и вспоминает Украину, уверяя, что в будущем она может стать великой европейской державой.



















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