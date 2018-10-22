Запад внимательно проследит за выборами в Грузии - Френсис Фукуяма

22.10.2018 13:44 Представители Стэнфордского университета проводят встречу в гостинице "Румс" в Тбилиси. Основная тема обсуждения "Политический популизм в ответ на требование общественного достоинства".



По словам американского исследователя политических наук Френсиса Фукуямы, "предстоящие президентские выборы будут особенно значимыми, и Запад внимательно проследит за процессами".



"Академия развития лидеров преследует целью помочь молодым лидерам принять участие в политических реформах, и быть эффективными в ходе проведения важных реформ. По приезду в Грузию я получил много информации в связи с предвыборными кампаниями. Надеюсь, материал, который мы рассмотрим, научит нас, как урегулировать подобные проблемы в Грузии, и как миновать их в будущем"- говорит профессор Стэнфордского университета Френсис Фукуяма.



Международные мероприятия в Тбилиси традиционно принимает Центр исследования экономической политики.



"Это очень важный проект не только для Грузии, но и всего региона. Это великолепная возможность, чтобы молодые профессионалы улучшили необходимое для лидерства знание, помогли власти в улучшении работы. Касательно выборов, нынешние выборы весьма важные, и решающими для Грузии являются, как здесь состоятся процессы"- говорит старший исследователь Международного университета Флориды Дэвид Крамер.

















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