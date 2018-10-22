|
|
Запад внимательно проследит за выборами в Грузии - Френсис Фукуяма
22.10.2018 13:44
Представители Стэнфордского университета проводят встречу в гостинице "Румс" в Тбилиси. Основная тема обсуждения "Политический популизм в ответ на требование общественного достоинства".
По словам американского исследователя политических наук Френсиса Фукуямы, "предстоящие президентские выборы будут особенно значимыми, и Запад внимательно проследит за процессами".
"Академия развития лидеров преследует целью помочь молодым лидерам принять участие в политических реформах, и быть эффективными в ходе проведения важных реформ. По приезду в Грузию я получил много информации в связи с предвыборными кампаниями. Надеюсь, материал, который мы рассмотрим, научит нас, как урегулировать подобные проблемы в Грузии, и как миновать их в будущем"- говорит профессор Стэнфордского университета Френсис Фукуяма.
Международные мероприятия в Тбилиси традиционно принимает Центр исследования экономической политики.
"Это очень важный проект не только для Грузии, но и всего региона. Это великолепная возможность, чтобы молодые профессионалы улучшили необходимое для лидерства знание, помогли власти в улучшении работы. Касательно выборов, нынешние выборы весьма важные, и решающими для Грузии являются, как здесь состоятся процессы"- говорит старший исследователь Международного университета Флориды Дэвид Крамер.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна