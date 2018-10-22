Оппозиция вызывает в парламент руководителей силовых ведомств

22.10.2018 14:04 Сегодня в парламенте ожидается шумное заседание. Оппозиция еще раз будет говорить о скандальных записях, распространенных в последние дни.



"Европейская Грузия" ждет ответов от силовых министров, и требует, чтобы они пришли в парламент.



"Записи подтверждают сложное, и тяжелое положение во властных кругах. Особенно в определенных ведомствах. Соответственно, наверное, на заседании бюро будет поставлен вопрос, чтобы в парламент пришли руководители, ответственные лица соответствующих ведомств"- заявил Гиги Церетели.



"Национальное движение" говорит о необходимости проведения чрезвычайного заседания.



"Парламент должен собраться на специальное заседание, и обсудить все это, если у этой страны элементарно хотя бы формально есть парламент. Но это, разумеется, не даст никакого результата, поскольку подавляющая часть порабощена Иванишвили, но все равно было бы правильно, чтобы парламент собрался и обсудил положение, сложившееся в стране"- заявил Георгий Барамидзе.



Инициативу оппозиции, предположительно не поддержит парламентское большинство. В правящей команде ждут установления аутентичности скрытых записей.



"Цель оппозиции перед выборами - вести сложнейшую борьбу, перенести главную заботу и главные акценты нашего общества на скрытые записи. Думаю, подтверждение аутентичности, разумеется, является главным вопросом относительно любых записей, но мы на самом деле не можем оставить главной заботой нашего общества скрытые записи"- заявила Мариам Джаши.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

