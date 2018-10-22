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Элизабет Руд: Грузия выбрала присоединение в западным структурам, ЕС и НАТО


22.10.2018   14:18
Мы выделили средства для «Информационного центра о НАТО и Евросоюзе» в виде гранта, чтобы население проинформировали о тех благах и пользе, которые принесет стране западная и евроатлантическая интеграция, — об этом заявила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.

По ее словам, отношения с НАТО помогают Грузии укрепить безопасность страны.

«Грузия выбрала присоединение в западным структурам, ЕС и НАТО. Это – решение Грузии и у этого пути для Грузии есть много пользы как с точки зрения экономики, так и безопасности. Например, Грузия пользуется соглашением о свободной торговле с Евросоюзом и свободным визовым режимом. Кроме того, отношения с НАТО помогают Грузии укрепить безопасность страны, есть совместные учения, также проходит содействие и развитие совместимости вооруженных сил Грузии. Этот выбор помогает Грузии быть более крепкой и безопасной. Однако, много людей в Грузии, особенно жители региона, не знают о евроатлантических благах Грузии. Этот проект поможет в распространении информации. Мы выделили средства для «Информационного центра о НАТО и Евросоюзе» в виде гранта, чтобы население проинформировали о тех благах и пользе, которые принесет стране западная и евроатлантическая интеграция», — заявила Элизабет Руд.

Сегодня в Информационном центре о НАТО и Евросоюзе состоится презентация проекта, запланированных в рамках помощи Государственного департамента США ЮЛПБ МИД Грузии – Информационному центру о НАТО и Евросоюзе в размере полумиллиона долларов США.

К гостям мероприятия обратятся министр иностранных дел Давид Залкалиани и и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.






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