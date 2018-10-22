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Грузию посещает министр иностранных дел Ватикана


22.10.2018   14:29
Грузию официальным визитом посещает министр иностранных дел Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.

В рамках визита, министр иностранных дел Ватикана встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, после чего министры сделали совместные заявления для СМИ.

Как отметил Давид Залкалиани, на встрече обсуждались двусторонние отношения, российская агрессия в отношении Грузии, ползучая оккупация и похищение людей. По словам министра иностранных дел, Ватикан поддерживает территориальную целостность Грузии.

В рамках визита, Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер встретится президентом Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Министр иностранных дел Ватикана т возложит венок к Мемориалу погибшим в боях за территориальную целостность Грузии. Запланировано выступления министра в ТГУ.

Вместе с тем, министр посетит село Хурвалети у оккупационной линии и ознакомится с положением на месте. Архиепископ Пол Ричард Галлахер также поедет в Мцхету, и посетит Светицховели и монастырь Джвари.






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