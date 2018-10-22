Новая видеозапись - Кипиани рассказал в деталях, как его «отподвалил» Парцхаладзе

22.10.2018 14:36 Оппозиционная телекомпания «Рустави-2» распространила видеокадры, на которых записана встреча бывшего министра спорта Левана Кипиани с основателем компании «Омега Груп» Зазой Окуашвили и менеджерами этой компании. Во время разговора Кипиани подтверждает свой конфликт с экс-главным прокурором Отаром Парцхаладзе и то, что его завели в подвал и избили.



На видеозаписях, которые датированы апрелем 2017 года, Кипиани рассказывает руководителям компании, что у него произошел инцидент в подвальном офисе Парцхаладзе, в ходе которого оба выражались нецензурными словами, а затем подрались. Кипиани уточняет, что до входа в помещение к Парцхаладзе, его проверяли и заставили снять одежду, чтобы убедиться, что на нем нет записывающих устройств.



По словам Кипиани, после инцидента с Парцхаладзе, который он называет «аварией», в дело вмешались приближенный к правительству поэт Дато Маградзе и бизнесмен Георгий Рамишвили («Зарала»). Позже Кипиани и Парцхаладзе помирились. Экс-министр спорта также утверждает, что просил помощи и у главы МВД Георгия Гахария, который на тот момент был бизнес-омбудсменом, однако тот отказался вмешиваться в эти дела.



Версию о том, что Парцхаладзе избил Кипиани, так как тот слишком сильно вмешивался в процесс вымогательства денег от компании «Омега Груп», телекомпания обнародовала еще 30 сентября. Тогда «Рустави-2» продемонстрировала аудиозаписи разговора между Кипиани и Окуашвили, где бывший министр также рассказывает об инциденте с Парцхаладзе.



Затем Заза Окуашвили дал интервью телекомпании из Лондона, где бизнесмен находится в настоящее время. Окуашвили рассказал, что бывший главный прокурор попросил у него 4 миллиона (около 1,5 миллиона долларов) лари за лоббирование бизнеса. Окуашвили, в свою очередь, рассказал об этом Кипиани – к этому моменту экс-министр работал в компании и представлял интересы «Омега Груп» в разных делах, в том числе, во время переговоров с правительством.



После того, как Кипиани узнал о том, что Парцхаладзе требует у Окуашвили 4 миллиона лари, он сообщил об этом Георгию Квирикашвили, который на тот момент был премьер-министром Грузии. Квирикашвили, в свою очередь, решил выяснить все это у миллиардера, председателя правящей партии «Грузинская мечта». По словам Окуашвили, Иванишвили такой поступок Кипиани не понравился, и он решил наказать его через Парцхаладзе. Окуашвили также сообщил, что после этого встретился с Иванишвили и он лично потребовал у него перечислить 4 миллиона. В итоге, по версии бизнесмена, деньги были переведены на счет открытой в офшорной зоне компании, после чего их перевели на счет в «Тибиси банк» и вынесли из центрального офиса банка в Тбилиси в нерабочие часы.



Следует отметить, что после распространения скандальной аудиозаписи Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и несколько раз опросила как Кипиани, так и руководство «Омега Груп», в том числе и супругу Окуашвили Нато Чхеидзе, которая является одним из основателей компании и действующим депутатом парламента Грузии.



Однако после опроса в прокуратуре Кипиани заявил, что все, что он говорит в разговоре с Окуашвили, было сказано и записано специально, чтобы продемонстрировать его зарубежным партнерам, в каком тяжелом состоянии находится бизнес в Грузии. Кипиани подчеркнул, что запись была сделана «не для внутреннего пользования».



На распространенных ранее аудиозаписях также слышно, как Кипиани требует от Окуашвили крупную сумму денег и дорогостоящих автомобилей для чиновников из правительства, чтобы те помогли ему в реструктуризации долга компании перед государством. Компания «Омега Груп» задолжала государству более 52 миллионов лари (около 20 миллионов долларов).



Также есть аудиозапись, на которой Окуашвили объясняют, как можно разделить активы компании и создать новый холдинг, чтобы часть доходов от табачного бизнеса перечислялась в фонд правящей партии «Грузинская мечта».



Прокуратура Грузии 5 октября распространила заявление, в котором говорится, что почти все связанные с компанией «Омега Груп» аудиозаписи являются «смонтированными».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

