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Мэрия Тбилиси выступает с инициативой поощрения электромобилей в столице
22.10.2018 14:37
Мэрия Тбилиси выступает с инициативой поощрения электромобилей в столице. По словам мэра Кахи Каладзе, в этом направлении запланировано несколько мероприятий.
«Электромобилей не касается стоимость зонально-почасовой парковки. На муниципальных парковках будут выделены специальные бесплатные стоянки для них, парковаться на которых не имеют права другие автомобили. Также, очень важно, что муниципалитет установит электрозарядные устройства. Те люди, у которых в собственности есть автомобиль, могут обратиться к районным администрациям или мэрии, и мы установим специальное зарядное устройство абсолютно бесплатно у места их проживания, где есть муниципальные парковки», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, по столице ездят более 500 000 автомобилей, из них 50% — более 20 лет, что представляет серьезную проблему с точки зрения загрязнения воздуха. Каха Каладзе отметил, что ежегодно импорт автомобилей растет на 6-7 процентов.
«Это очень плохие цифры, и те шаги, которые запланированы центральными властями и мэрией столицы, думаю, будут способствовать входу электромобилей на грузинский рынок. В этом будет наша максимальная поддержка и содействие», — заявил Каха Каладзе.
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