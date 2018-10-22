Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ЦИК Грузии заявили о полной готовности к проведению выборов


22.10.2018   14:53
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заявила о полной готовности к проведению в стране президентских выборов, которые намечены на 28 октября.

По данным ЦИК, в шести типографиях Тбилиси начали печатать избирательные бюллетени, всего их будет напечатано - 3 млн 252,8 тыс., в том числе на азербайджанском и армянских языках.

Согласно уточненным данным, в Грузии зарегистрированы - 3 млн 518,89 тыс. избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

По мнению грузинских экспертов, из 25 кандидатов на пост президента Грузии реально претендуют на победу двое - независимый кандидат, депутат парламента, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую активно поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", а также кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение", также бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе.

В ходе предвыборной кампании оба кандидата представили свои президентские программы.

Оценивая новые, существенно усеченные полномочия президента Грузии, сведенные фактически лишь к представительским функциям, С.Зурабишвили не обещала избирателям, что в одно мгновенье все изменится к лучшему.

"Я обещаю, что буду президентом всех граждан и попытаюсь оказать помощь всем гражданам. Двери моей администрации будут всегда открыты для каждого гражданина", - заявила С.Зурабишвили на одной из встреч с избирателями.

Иную избирательную кампанию ведет Г.Вашадзе. Называя на встречах правящую партию "Грузинская мечта" - "Воровской мечтой", он не раз заявлял, что став президентом первым своим указом вернет грузинское гражданство бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а затем назначит внеочередные парламентские выборы.

Г.Вашадзе также пообещал увеличить пенсии в два раза, увеличить зарплату сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, учителям и врачам. По его словам, необходимые средства будут мобилизованы за счет радикального сокращения бюрократического аппарата и "искоренения элитарной коррупции".

Экс-президент М.Саакашвили, комментируя в соцсетях завершающуюся предвыборную кампанию в Грузии, заявил, что "уже всем ясно - в выборах безоговорочно побеждает Григол Вашадзе".

М.Саакашвили пообещал, что очень скоро вернется в Грузию и с новыми силами наведет порядок.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна