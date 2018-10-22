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Проект тбилисской объздной железной дороги премьер-министр назвал «контрпродуктивным и ретроградным»
22.10.2018 15:09
Проект объездной железной дороги, разработанный прежними властями Грузии, имел серьезные инженерные недостатки, - утверждает премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и отмечает, что "Грузинская мечта" получила заключение международных экспертов, согласно которым, завершение этого проекта с существующим дизайном было совершенно неприемлемым.
По его словам, этот проект был "«контрпродуктивным и ретроградным»".
«Многие из вас помнят о проекте объездной железной дороги. Касательно этого проекте сказано было многое. Именно в период моей работы в железной дороге этот проект был приостановлен абсолютно объективно, так как не удовлетворял никаким стандартам. Вы не увидите в Европе ни одного города, где не развит самый зеленый транспорт - железная дорога. Вы не увидите ни одного европейского города, где нет центральной железнодорожной станции. Этот проект предусматривал перенос самого зеленого транспорта из города и создание вместо него дополнительных автомагистралей, это совершенно неприемлемо. Кроме этого, у этого проекта были и серьезные инженерные недостатки, у нас имелись международные заключения, согласно которым, завершение этого проекта с существующим дизайном было совершенно неприемлемым. Соответственно, моим главным видением было осуществление интеграции железной дороги и метро наиболее эффективными средствами», - заявил премьер.
На заявление премьера отреагировал бывший мэр Тбилиси, один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, в период правления которого и был разработан проект объездной железной дороги.
"Молодец, какие слова он выучил: контрпродуктивный, ретроградный" - так лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава отозвался в социальной сети на заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в связи с объездной железной дорогой.
"Молодец, какие слова он выучил - железная дорога была контрпродуктивной и ретроградной. Прогресс налицо.
А теперь серьезно:
1. "Самый зеленый транспорт" перевозит через город бакинскую нефть
2. Почти все здания вокруг ЖД безнадежно аварийные.
3. Для пассажирских перевозок остаются и модернизируются железные дороги Дидубе и Навтлуги, которые интегрированы в сеть метро.
4. 2/3 средств потрачены, и если проект не будет продолжен, они будут выброшены на ветер.
5. Тбилиси разгрузится от пробок.
6. Будет развиваться левый берег города. С правового берега снимется строительная нагрузка.
7. Этот человек является негодным, но по-прежнему директором ЖД, а не премьер-министром"- пишет Гиги Угулава.
Напомним, что до занятия должности премьер-министра Мамука Бахтадзе занимал должность главы Грузинской железной дороги, а также министра финансов. Спад в доходах ГЖД оппозиция связывает именно с правлением Бахтадзе.
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