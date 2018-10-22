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Хулордава: У нас есть все шансы выиграть судебный процесс в Гааге


22.10.2018   15:35
По мнению председателя парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава, грузинская сторона выиграет спор в Гаагском суде, который связан с августовской войной 2008 года.

В разговоре с журналистами Тамар Хулордава откликнулась на заявление кандидата в президенты от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе и отметила, что позиция Грузии в связи с августовской войной очень твердая и единственная.

«у нас есть твердые аргументы. Думаю, что у нас есть все шансы выиграть это дело. У меня нет информации о каких цитатах идет речь, однако наша позиция — с какими событиями мы имели дело в 2008 году для всех известна», — добавила Хулордава.

Кандидат в президенты от «Евройпейской Грузии Давид Бакрадзе заявил на сегодняшнем брифинге, что в иске внесенном в Гаагский суд в 2009 году против Российской Федерации включены цитаты из книги Саломе Зурабишвили.







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