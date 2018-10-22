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Состоялась первая встреча постоянной комиссии по разработке национальной стратегии борьбы с терроризмом


22.10.2018   16:12
Состоялась первая встреча постоянной комиссии по разработке и мониторингу выполнения национальной стратегии борьбы с терроризмом под председательством Службы государственной безопасности.

По информации Службы государственной безопасности, постоянная межведомственная комиссия была создана по постановлению правительства Грузии и ее цель – определение единой политики Грузии в сфере борьбы с терроризмом, снижение вызовов, существующих перед страной до минимума и превенция, а также содействие координированной деятельности государственных структур. Постановлением правительства комиссии поручены разработка национальной стратегии и плана действий по борьбе с терроризмом и представление для утверждения правительства Грузии до конца 2018 года.

На первой встрече члены межведомственной комиссии обсудили вопросы деятельности и полномочий комиссии. Комиссия приняла решение об инициировании процесса разработки национальной стратегии и соответствующего плана действий борьбы с терроризмом и в этих целях утвердила состав рабочей группы при координации Службы государственной безопасности.






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